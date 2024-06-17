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Türkiye'nin Dev Süt Markası İflas Etti: 16 Temmuz'da İcradan Satışta

Türkiye'nin Dev Süt Markası İflas Etti: 16 Temmuz'da İcradan Satışta

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.06.2024 - 10:38

Türkiye’nin dev süt markalarından biri olan Kay süt iflas etti. Şirketin Balıkesir’deki fabrikası icradan satışa çıkacak. Tesisin icradan satış ihalesi 16 Temmuz günü yapılacak.

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Temeli 1970’lerde atılan Kay Süt, kurucusu Kemal Ayhan’ın vefatı sonrası el değiştirdi. Dev tesisin yeni sahibi Ankara merkezli Yıldızlar SSS Holding oldu.

Temeli 1970’lerde atılan Kay Süt, kurucusu Kemal Ayhan’ın vefatı sonrası el değiştirdi. Dev tesisin yeni sahibi Ankara merkezli Yıldızlar SSS Holding oldu.

Ancak, anılan gruba devirden sonra şirket mali darboğaza girdi. Konkordato talep eden şirketin Balıkesir’in Altıeylül İlçesinde bulunan fabrikasının icradan satışı gündeme geldi.

Ancak, anılan gruba devirden sonra şirket mali darboğaza girdi. Konkordato talep eden şirketin Balıkesir’in Altıeylül İlçesinde bulunan fabrikasının icradan satışı gündeme geldi.

ekonomim'in aktardığına göre, alacaklı konumdaki Garanti Bankası, Mar Tüketim Maddeleri AŞ’ye ait görünen Kay Süt fabrikasını icradan satışını istedi. Balıkesir 4. İcra Müdürlüğü’nün satış dosyasına göre, 34 bin 432 metrekare alan üzerine kurulu tesis için 668 milyon TL bedel belirlendi. Tesisin icradan satış ihalesi 16 Temmuz günü yapılacak.

ekonomim'in aktardığına göre, alacaklı konumdaki Garanti Bankası, Mar Tüketim Maddeleri AŞ’ye ait görünen Kay Süt fabrikasını icradan satışını istedi. Balıkesir 4. İcra Müdürlüğü’nün satış dosyasına göre, 34 bin 432 metrekare alan üzerine kurulu tesis için 668 milyon TL bedel belirlendi. Tesisin icradan satış ihalesi 16 Temmuz günü yapılacak.
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