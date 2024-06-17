Hac Ziyareti Sırasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 14'e Yükseldi: En Az 17 Kişi Kayboldu
Hac Ziyareti Sırasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 14'e Yükseldi: En Az 17 Kişi Kayboldu
Suudi Arabistan'da her yıl yapılan hac ziyareti sırasında çok sayıda kişinin sıcak dolayısıyla yaşamını yitirdiği açıklandı. Hacı adaylarından en az 17 kişi ise kayboldu.
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Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre hac ziyareti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.
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Reuters'ın haberine göre, Bu kişilerden en az 6’sının sıcak çarpması nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Bakanlık, en az 17 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, ölenlerin cenazelerinin ailelerinin isteklerine göre defnedilmesi veya nakledilmesiyle ilgili prosedürler konusunda Suudi yetkililerle koordinasyon halinde olduğunu belirtti.
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde pazartesi günü sıcaklıkların 47 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı yayımladığı bir tavsiye kararında hava sıcaklıklarının yükseleceği uyarısında bulunarak hacı adaylarına susuz kalmamalarını ve günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 15.00 arasında dışarıda bulunmamalarını tavsiye etti.
Son 30 yıl içinde yaşanan izdihamlar, çadır yangınları, sıcaklık ve diğer olaylar hacda yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu. 2015 yılında hac ziyareti sırasında çıkan izdiham ve kargaşa sonucu 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.
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