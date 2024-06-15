'Diyanet İhbar Etti' İddiası Ortalığı Karıştırdı: 'Bizi Çöp Gibi Aldılar'
'Diyanet İhbar Etti' İddiası Ortalığı Karıştırdı: 'Bizi Çöp Gibi Aldılar'
Özel tur şirketleriyle Hac'a giden bazı Türk vatandaşları, otellerinden gözaltına alındı. Diyanet’in, Suudi Arabistan’a giden hacı adayı Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan yönetimine şikayet ettiği iddia edildi. Gözaltına alınan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek 'Halimizi görüyorsunuz. Bizi çöp gibi aldılar sayın Cumhurbaşkanım' dedi.
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İddiaya göre; Diyanet İşleri Başkanlığı, özel turlarla Hac'a gidenleri Suudi Arabistan yetkililerine şikayet etti.
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Türk vatandaşları, otelleri basılıp polis tarafından gözaltına alındı.Suudilerin, Diyanet’in şikayet ettiği Türk vatandaşlarını otel otel arayıp bulduğu ve 10 bin riyal (86 bin TL) ceza kestikten sonra sınır dışı ettiği belirtildi.
Kendisine gelen bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Gazeteci İsmail Saymaz, "Özel tur firmalarıyla hacca giden kimi vatandaşlar Diyanet’in 'Bunların hac vizesi yok' şeklindeki ihbar ve şikayeti üzerine Suudi Arabistan polisi tarafından otellerinden alınıp sınırdışı edilmek üzere gözaltında tutuluyor. Aileleri hacılara ulaşamıyor" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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Mal lan bunlar. Adamlar hac mac tezgan kurmuşlar.Bunlarda her boku yapıp cennete gidicem diye hacca gidiyolar :D
Ahahahahahhadvbsjahsfagababsfa
Trilyon dolarlık sektör olarak görülen inanç sektöründe hile yaparsan olacağı bu. öte yandan tüm işlerini usulünce yapan keriz mi?
Keriz. ikisi de keriz.