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'Diyanet İhbar Etti' İddiası Ortalığı Karıştırdı: 'Bizi Çöp Gibi Aldılar'

'Diyanet İhbar Etti' İddiası Ortalığı Karıştırdı: 'Bizi Çöp Gibi Aldılar'

Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Diyanet İşleri Başkanlığı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.06.2024 - 21:56

Özel tur şirketleriyle Hac'a giden bazı Türk vatandaşları, otellerinden gözaltına alındı. Diyanet’in, Suudi Arabistan’a giden hacı adayı Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan yönetimine şikayet ettiği iddia edildi. Gözaltına alınan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek 'Halimizi görüyorsunuz. Bizi çöp gibi aldılar sayın Cumhurbaşkanım' dedi.

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İddiaya göre; Diyanet İşleri Başkanlığı, özel turlarla Hac'a gidenleri Suudi Arabistan yetkililerine şikayet etti.

İddiaya göre; Diyanet İşleri Başkanlığı, özel turlarla Hac'a gidenleri Suudi Arabistan yetkililerine şikayet etti.

Türk vatandaşları, otelleri basılıp polis tarafından gözaltına alındı.Suudilerin, Diyanet’in şikayet ettiği Türk vatandaşlarını otel otel arayıp bulduğu ve 10 bin riyal (86 bin TL) ceza kestikten sonra sınır dışı ettiği belirtildi.

Türk vatandaşları, otelleri basılıp polis tarafından gözaltına alındı.Suudilerin, Diyanet’in şikayet ettiği Türk vatandaşlarını otel otel arayıp bulduğu ve 10 bin riyal (86 bin TL) ceza kestikten sonra sınır dışı ettiği belirtildi.

Kendisine gelen bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Gazeteci İsmail Saymaz, "Özel tur firmalarıyla hacca giden kimi vatandaşlar Diyanet’in 'Bunların hac vizesi yok' şeklindeki ihbar ve şikayeti üzerine Suudi Arabistan polisi tarafından otellerinden alınıp sınırdışı edilmek üzere gözaltında tutuluyor. Aileleri hacılara ulaşamıyor" diye yazdı.

Kendisine gelen bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Gazeteci İsmail Saymaz, "Özel tur firmalarıyla hacca giden kimi vatandaşlar Diyanet’in 'Bunların hac vizesi yok' şeklindeki ihbar ve şikayeti üzerine Suudi Arabistan polisi tarafından otellerinden alınıp sınırdışı edilmek üzere gözaltında tutuluyor. Aileleri hacılara ulaşamıyor" diye yazdı.

Görüntülerde yaşadıklarını anlatan kadın 'Sayın Cumhurbaşkanım sizden yardım bekliyoruz. Acil yardım bekliyoruz. Oteli bastılar' diyerek yardım çağrısında bulundu.

İşte o paylaşım:

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34_Mit

Mal lan bunlar. Adamlar hac mac tezgan kurmuşlar.Bunlarda her boku yapıp cennete gidicem diye hacca gidiyolar :D

Dilek

Ahahahahahhadvbsjahsfagababsfa

MHOrhanRE

Trilyon dolarlık sektör olarak görülen inanç sektöründe hile yaparsan olacağı bu. öte yandan tüm işlerini usulünce yapan keriz mi?

V for Valkyr

Keriz. ikisi de keriz.