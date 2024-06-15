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Gergin Anlar! Büyükada'da Minibüslere Karşı Çıkan 10 Kişi Gözaltına Alındı

Gergin Anlar! Büyükada'da Minibüslere Karşı Çıkan 10 Kişi Gözaltına Alındı

Polis
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.06.2024 - 19:55

İstanbul'un Adalar ilçesinde gergin anlar yaşandı. İETT'nin Büyükada'ya minibüsler getirmesi tepki çekerken, 10 kişi gözaltına alındı.

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İETT'nin Büyükada'ya getirdiği minibüsleri protesto eden grupta yer alan 10 kişi, araçların önüne geçip bunların çalışmasına engel olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

İETT'nin Büyükada'ya getirdiği minibüsleri protesto eden grupta yer alan 10 kişi, araçların önüne geçip bunların çalışmasına engel olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Adalar sakinlerinin de aralarında bulunduğu grup, bugün hizmete girmesi planlanan 10 minibüse tepki göstermek ve İBB'yi protesto için Büyükada Çankaya Meydanı'nda toplandı.

Adalar sakinlerinin de aralarında bulunduğu grup, bugün hizmete girmesi planlanan 10 minibüse tepki göstermek ve İBB'yi protesto için Büyükada Çankaya Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde "Yürünebilir Adalar için Adalar'da minibüs istemiyoruz" yazılı pankart taşıyan grup, sloganlar attı.

Ellerinde "Yürünebilir Adalar için Adalar'da minibüs istemiyoruz" yazılı pankart taşıyan grup, sloganlar attı.

Bu sırada minibüslerin önüne geçerek çalışmasına engel olma girişiminde bulunan bazı grup üyelerine polis ekipleri müdahale etti.

Bu sırada minibüslerin önüne geçerek çalışmasına engel olma girişiminde bulunan bazı grup üyelerine polis ekipleri müdahale etti.

Müdahalede 10 kişi gözaltına alınırken minibüsler protestonun ardından adada seferlere başladı.

Müdahalede 10 kişi gözaltına alınırken minibüsler protestonun ardından adada seferlere başladı.
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İşte o anlar:

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