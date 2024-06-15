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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kapatıp Eylem Yapan Şüpheli Tutuklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kapatıp Eylem Yapan Şüpheli Tutuklandı

15 Temmuz SMA
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.06.2024 - 17:25

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, kapatıp eylem yapan şüpheli tutuklandı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün saat 22.00 sıralarında bipolar hastası olduğu belirtilen R.C.Ç.'nin üzerinde 'SMA' yazan otomobil ile köprü üzerine gelerek yolu trafiğe kapatması nedeniyle güvenlik tedbiri olarak köprü çift yönlü trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün saat 22.00 sıralarında bipolar hastası olduğu belirtilen R.C.Ç.'nin üzerinde 'SMA' yazan otomobil ile köprü üzerine gelerek yolu trafiğe kapatması nedeniyle güvenlik tedbiri olarak köprü çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Olayın detayları habrimizde

R.C.Ç. polis ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu. R.C.Ç.'nin teslim olmasının ardından, ilk olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş trafiğe açıldı. Eylemde kullanılan otomobilin çekilmesinin ardından ise köprü tamamen trafiğe açıldı.

R.C.Ç. polis ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu. R.C.Ç.'nin teslim olmasının ardından, ilk olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş trafiğe açıldı. Eylemde kullanılan otomobilin çekilmesinin ardından ise köprü tamamen trafiğe açıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinde SMA hastalarına dikkat çekmek için eylem yaptığını, pişman olmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinde SMA hastalarına dikkat çekmek için eylem yaptığını, pişman olmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.
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