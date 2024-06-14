15 Temmuz Şehitler Köprüsü Trafiğe Kapatıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Trafiğe Kapatıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklamalar geldi.
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Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü her iki yönde araç girişine kapattı.
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Sosyal medyada dolaşan görüntülerde yurttaşların köprü girişlerinde beklediği, üzerinde 'SMA' yazılı bir aracın köprünün ortasında yan şekilde park ettiği görüldü. Emniyet kaynakları, polis ekiplerinin tedbiren trafiği askıya aldığını bildirdi.
İşte o paylaşım:
İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bireysel bir eylem olduğunu, Emniyet'in tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu bildirdi.
Sosyal medyadan bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" diye yazdı.
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İşte o paylaşım:
İşte o anlar:
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