15 Temmuz Şehitler Köprüsü Trafiğe Kapatıldı

Ayrıca Emniyet kaynakları, 'Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetiniz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu' açıklamasında bulundu. Zanlıyı ikna çalışmaları sürüyor.