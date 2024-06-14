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Bakan Tunç Duyurdu: Eylem Tok ve Oğlu Yakalandı

etiket Bakan Tunç Duyurdu: Eylem Tok ve Oğlu Yakalandı

Eylem Tok
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.06.2024 - 17:40

17 yaşındaki Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlunun ABD'de yakalandığını açıkladı.

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki Timur Cihantimur kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki Timur Cihantimur kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.

Firari anne ve oğul hakkında yakalanması için kırmızı bülten de çıkarılmıştı.

Sürücünün yazar olan annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtıktan sonra ABD'ye gittikleri ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet'ten Mehmet Oktay Buğa'nın özel haberine göre New York'ta görüntülenen Eylem Tok ve oğlunun rahat tavırları dikkat çekmişti.

Sürücünün yazar olan annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtıktan sonra ABD'ye gittikleri ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet'ten Mehmet Oktay Buğa'nın özel haberine göre New York'ta görüntülenen Eylem Tok ve oğlunun rahat tavırları dikkat çekmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlunun ABD'de yakalandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlunun ABD'de yakalandığını açıkladı.

Bakan Tunç açıklamada, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç açıklamada, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır" ifadelerini kullandı.
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