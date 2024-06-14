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Yangına Müdahale Eden Uçak Suya Battı: Ekipler, Çalışma Başlattı

Yangına Müdahale Eden Uçak Suya Battı: Ekipler, Çalışma Başlattı

Aydın yangın
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.06.2024 - 17:21

Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden uçağın burun kısmı su aldığı Bafa Gölü'ne battı.

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Didim ilçesindeki makilikte, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Didim ilçesindeki makilikte, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçaklardan birinin burnu, saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle su aldığı Bafa Gölü'ne battı.

Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçaklardan birinin burnu, saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle su aldığı Bafa Gölü'ne battı.

Bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, UMKE ekipleri sevk edildi. Olayın ardından uçaktaki mürettebat için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, UMKE ekipleri sevk edildi. Olayın ardından uçaktaki mürettebat için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
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