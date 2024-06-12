24 yaşındaki Sedef'in Cansız Bedeni Denizde Halıya Sarılı Halde Bulunmuştu: Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
24 yaşındaki Sedef'in Cansız Bedeni Denizde Halıya Sarılı Halde Bulunmuştu: Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde cansız bedeni denizde halıya sarılı bir şekilde bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'le ilgili vahşette yeni bir yaşandı. Sedef'in öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
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Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada, Sedef Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 5 Haziran 2024 tarihinde saat 01.48’de Sedef Güler ve Yavuz G.'nin, birlikte cinayetin işlendiği eve doğru yürüdükleri görülüyor.
Bu görüntülerden yaklaşık 11 saat sonra saat 13.40’da aynı güvenlik kamerasının açısına bu kez elinde poşetle gelen Fırat B. giriyor.
Polisin elde ettiği diğer bir görüntüde ise şüphelilerin halıya, ardından zincire sardıkları cesedi attıkları yer gözüküyor. Polisin bu görüntüleri kullanarak şüphelilerin cesedi atmakta kullandıkları otomobilin plakasını tespit ettiği belirtildi.
Otomobil, Esenyurt’ta terk edilmiş olarak bulunmuş, araçta yapılan Luminol testi sonucunda bazı kan izlerine rastlanmıştı.
Öte yandan mahkeme sevk edilen şüphelilerden Fırat B., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis firari şüpheli Yavuz G.’yi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.
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İşte o son görüntüler:
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