Olimpos'ta Yangın: Kadir'in Ağaç Evleri İkinci Kez Küle Döndü
Olimpos'ta Yangın: Kadir'in Ağaç Evleri İkinci Kez Küle Döndü
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Antalya'yı ağaç ev turizmiyle tanıştıran ve Olimpos'ta turizmi başlatan Kadir’in Ağaç Evleri'nde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti.
Ağaçlar üzerine yapılmış barakalarıyla bilinen 200 yataklı tesisteki yangın 4 saatte kontrol altına alındı.
Yangının başlamasıyla tesiste bulunan müşterilerin hemen tahliye edildiği, can kaybının olmadığı öğrenildi. Tesisin sahibi Kadir Kaya gördüğü manzara ile büyük şaşkınlık yaşadı.
Kadir'in Ağaç Evleri'nde ilk yangın 8 Şubat 2007 tarihinde çıkmıştı.
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O dönem tesis tamamen yanmıştı. Toros Dağları'nın ayağında yer alan ve uluslararası Backpacking camiasında çok popüler olan Kadir'in Ağaç Evleri, yeniden yapılmıştı.
2009 yılında ise Kumluca Olympos’ta yaşanan sel felaketinde de Kadir’in Ağaç Evleri zarar görmüştü. Mekanın içerisinde bulunan Öküz Bar tamamen yok olurken, 70 odada ise hasar meydana gelmişti.
2009 yılında ise Kumluca Olympos’ta yaşanan sel felaketinde de Kadir’in Ağaç Evleri zarar görmüştü. Mekanın içerisinde bulunan Öküz Bar tamamen yok olurken, 70 odada ise hasar meydana gelmişti.
Olay yerinden görüntüler:
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