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Olimpos'ta Yangın: Kadir'in Ağaç Evleri İkinci Kez Küle Döndü

Olimpos'ta Yangın: Kadir'in Ağaç Evleri İkinci Kez Küle Döndü

Antalya yangın
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.06.2024 - 13:30

Antalya'nın ünlü tatil merkezi olan Olimpos'ta Milli Park içindeki 'Kadir'in Ağaç Evleri' adlı konaklama tesisinde yangın çıktı. Kül olan Ağaç evler, 2007 yılındaki yangında da yanmış ve yeniden inşa edilmişti.

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Antalya'yı ağaç ev turizmiyle tanıştıran ve Olimpos'ta turizmi başlatan Kadir’in Ağaç Evleri'nde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Antalya'yı ağaç ev turizmiyle tanıştıran ve Olimpos'ta turizmi başlatan Kadir’in Ağaç Evleri'nde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti.

Ağaçlar üzerine yapılmış barakalarıyla bilinen 200 yataklı tesisteki yangın 4 saatte kontrol altına alındı.

Ağaçlar üzerine yapılmış barakalarıyla bilinen 200 yataklı tesisteki yangın 4 saatte kontrol altına alındı.

Yangının başlamasıyla tesiste bulunan müşterilerin hemen tahliye edildiği, can kaybının olmadığı öğrenildi. Tesisin sahibi Kadir Kaya gördüğü manzara ile büyük şaşkınlık yaşadı.

Yangının başlamasıyla tesiste bulunan müşterilerin hemen tahliye edildiği, can kaybının olmadığı öğrenildi. Tesisin sahibi Kadir Kaya gördüğü manzara ile büyük şaşkınlık yaşadı.

Kadir'in Ağaç Evleri'nde ilk yangın 8 Şubat 2007 tarihinde çıkmıştı.

Kadir'in Ağaç Evleri'nde ilk yangın 8 Şubat 2007 tarihinde çıkmıştı.
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O dönem tesis tamamen yanmıştı. Toros Dağları'nın ayağında yer alan ve uluslararası Backpacking camiasında çok popüler olan Kadir'in Ağaç Evleri, yeniden yapılmıştı.

O dönem tesis tamamen yanmıştı. Toros Dağları'nın ayağında yer alan ve uluslararası Backpacking camiasında çok popüler olan Kadir'in Ağaç Evleri, yeniden yapılmıştı.

2009 yılında ise Kumluca Olympos’ta yaşanan sel felaketinde de Kadir’in Ağaç Evleri zarar görmüştü. Mekanın içerisinde bulunan Öküz Bar tamamen yok olurken, 70 odada ise hasar meydana gelmişti.

2009 yılında ise Kumluca Olympos’ta yaşanan sel felaketinde de Kadir’in Ağaç Evleri zarar görmüştü. Mekanın içerisinde bulunan Öküz Bar tamamen yok olurken, 70 odada ise hasar meydana gelmişti.

2009 yılında ise Kumluca Olympos’ta yaşanan sel felaketinde de Kadir’in Ağaç Evleri zarar görmüştü. Mekanın içerisinde bulunan Öküz Bar tamamen yok olurken, 70 odada ise hasar meydana gelmişti.

2009 yılında ise Kumluca Olympos’ta yaşanan sel felaketinde de Kadir’in Ağaç Evleri zarar görmüştü. Mekanın içerisinde bulunan Öküz Bar tamamen yok olurken, 70 odada ise hasar meydana gelmişti.

Olay yerinden görüntüler:

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