Olimpos'ta Yangın: Kadir'in Ağaç Evleri İkinci Kez Küle Döndü

Antalya'nın ünlü tatil merkezi olan Olimpos'ta Milli Park içindeki 'Kadir'in Ağaç Evleri' adlı konaklama tesisinde yangın çıktı. Kül olan Ağaç evler, 2007 yılındaki yangında da yanmış ve yeniden inşa edilmişti.