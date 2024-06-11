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Feci Ölüm: 11 Yaşındaki Çocuk İşçi, Asansör Kabinine Sıkıştı

Feci Ölüm: 11 Yaşındaki Çocuk İşçi, Asansör Kabinine Sıkıştı

Adana
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.06.2024 - 11:08

Adana'da bir tekstil imalathanesinde çalıştığı iddia edilen 11 yaşındaki Ahmet Avan, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu 11 yaşındaki Ahmet Avan, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinin asansör kabiniyle duvar arasına sıkıştı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu 11 yaşındaki Ahmet Avan, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinin asansör kabiniyle duvar arasına sıkıştı.

İşçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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gmzebrkts

allah rahmet eylesin küçücük can 😔

Boncuk Mavisoy

Olay Hindistan'da oldu sandım. Mülteci ya da degil, 11 yaşında çocuğun ne işi var orada!

b.b

her ölüm genc olumdur..yattığı yer incitmesin.