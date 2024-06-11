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Bu da Oldu: Eski Belediye Başkanı Meclis Toplantısına Tuvaletten Bağlandı

Bu da Oldu: Eski Belediye Başkanı Meclis Toplantısına Tuvaletten Bağlandı

Brezilya Belediye Başkanı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.06.2024 - 09:21

Brezilya'da yaşanan olay, bu kadarına da pes dedirtti. Eski belediye başkanı, meclis toplantısına tuvaletten katıldı.

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Brezilya'nın en ünlü şehri Rio de Janeiro'da üç kez belediye başkanı seçilen 78 yaşındaki Cesar Maia'dan dikkat çeken bir hareket geldi.

Brezilya'nın en ünlü şehri Rio de Janeiro'da üç kez belediye başkanı seçilen 78 yaşındaki Cesar Maia'dan dikkat çeken bir hareket geldi.

T24'ün haberine göre; Cesar Maia, zoom görüşmesi sırasında pantolonu ayak bileklerine dolanmış halde klozette otururken görüldü.

Eski başkan durumu fark ettikten sonra kamerayı hızla yüzüne çevirmeye çalışırken, oturumu yöneten meclis üyesi Pablo Mello ise kamerasını kapatmasını önerdi. Mello, Maia'ya "Kameranızın bağlantısını kesmenizi rica ediyorum. Lütfen" dedi.

Eski başkan durumu fark ettikten sonra kamerayı hızla yüzüne çevirmeye çalışırken, oturumu yöneten meclis üyesi Pablo Mello ise kamerasını kapatmasını önerdi. Mello, Maia'ya "Kameranızın bağlantısını kesmenizi rica ediyorum. Lütfen" dedi.
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