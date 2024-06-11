Bu da Oldu: Eski Belediye Başkanı Meclis Toplantısına Tuvaletten Bağlandı
Bu da Oldu: Eski Belediye Başkanı Meclis Toplantısına Tuvaletten Bağlandı
Brezilya'da yaşanan olay, bu kadarına da pes dedirtti. Eski belediye başkanı, meclis toplantısına tuvaletten katıldı.
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Brezilya'nın en ünlü şehri Rio de Janeiro'da üç kez belediye başkanı seçilen 78 yaşındaki Cesar Maia'dan dikkat çeken bir hareket geldi.
Eski başkan durumu fark ettikten sonra kamerayı hızla yüzüne çevirmeye çalışırken, oturumu yöneten meclis üyesi Pablo Mello ise kamerasını kapatmasını önerdi. Mello, Maia'ya "Kameranızın bağlantısını kesmenizi rica ediyorum. Lütfen" dedi.
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