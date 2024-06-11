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Schengen Vizesine Başvuracaklara Kötü Haber: Zam Geldi

Schengen Vizesine Başvuracaklara Kötü Haber: Zam Geldi

Schengen Vizesi Vize
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.06.2024 - 10:38

Schengen vizesine başvuracaklara kötü haber geldi. Schengen vizelerinin fiyatına yapılan zam bugün uygulanmaya başlandı. Bugünden itibaren vizeye başvuracak kişiler zamlı fiyattan vize başvurusu yapacak.

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Türkiye'de gündem olan Schengen vizesinde yurttaş iyi haberler beklerken, bir sürpriz ile karşılaştı.

Türkiye'de gündem olan Schengen vizesinde yurttaş iyi haberler beklerken, bir sürpriz ile karşılaştı.

Son aylarda hem vize randevusu konusunda hem de vize reddi konusunda çok büyük sıkıntıların olduğu Schengen vizesinde bugünden itibaren turistik vize ücretlerine zam geldi.

Son aylarda hem vize randevusu konusunda hem de vize reddi konusunda çok büyük sıkıntıların olduğu Schengen vizesinde bugünden itibaren turistik vize ücretlerine zam geldi.

Avrupa Komisyonu kısa bir süre önce 29 Avrupa ülkesine vizesiz giriş için oluşturulan Schengen vizesinin fiyatlarına yüzde 12 zam yapma kararı almıştı.

Avrupa Komisyonu kısa bir süre önce 29 Avrupa ülkesine vizesiz giriş için oluşturulan Schengen vizesinin fiyatlarına yüzde 12 zam yapma kararı almıştı.

Bütün dünyada uygulanacak bu yeni zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. Geçen hafta 80 euro olan Schengen vizesi bugünden itibaren yetişkinler için 90 euroya çıktı. 6-12 yaş arasındaki çocuklar için iseyenen 40 euro ise 45 euroya çıktı.

Bütün dünyada uygulanacak bu yeni zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. Geçen hafta 80 euro olan Schengen vizesi bugünden itibaren yetişkinler için 90 euroya çıktı. 6-12 yaş arasındaki çocuklar için iseyenen 40 euro ise 45 euroya çıktı.
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