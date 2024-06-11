İstanbul'da Denize Girenlere Kötü Haber: Bazı Plajlar 'Kırmızı Alarm' Veriyor
İstanbul'da Denize Girenlere Kötü Haber: Bazı Plajlar 'Kırmızı Alarm' Veriyor
İstanbul'un sıcaklığından bunalan birçok kişi serinlemek için denizlere koştu. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda İstanbul'daki bazı plajların temizlik durumlarının alarm seviyesinde olduğu ortaya çıktı.
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Sağlık Bakanlığı '' Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüzme Suyu Takip Sistemi'' her sezon yıllık olarak yapılan denize suyu analizlerini açıkladı.
İstanbul'da mavi renk yani mükemmel seviyedeki deniz suyuna ulaşmak artık zorlaştı.
Florya'daki Güneş Plajı, Riva ve Eyüpsultan'daki Çiftalan plajları kırmızı alarm verirken, Menekşe, Kısırkaya ve Beylikdüzü plajları ise temiz su olarak yetersiz seviyede gözüküyor.
Sadece Marmara'da değil Karadeniz'de de durum aynı. Karadeniz kıyısına geçtiğimizde de orada da Kısırkaya ve Çiftalan plajları kirli gözüküyor.
İstanbul'da mavi renkte ve denize girmeye uygun olan plajlar ise Şile ve Adalar'da
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