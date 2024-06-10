Aileler Dikkat: 'Yandere Simulatör' Oyunu Yüzünden 7. Sınıf Öğrencisi, Sınıf Arkadaşını Bıçakladı
Aileler Dikkat: 'Yandere Simulatör' Oyunu Yüzünden 7. Sınıf Öğrencisi, Sınıf Arkadaşını Bıçakladı
İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir ortaokulda geçtiğimiz gün 13 yaşındaki 7. Sınıf öğrencisi G.N.Ç. okul arkadaşı C.K'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, genç kız arkadaşının yüzüne önce biber gazı sıktı sonra da bıçakladı.
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Korkunç olayın arkasında ‘Yandere Simulatör’ isimli oyun olduğu iddia edildi.
İlk ders saatinde C.K, önce arkadaşının yüzüne biber gazı sıktı sonra da ağabeyinin bıçak koleksiyonundan gizlice aldığı bıçakla G.N.Ç'yi yaraladı. Hastaneye kaldırılan G.N.Ç'nin akciğer zarında yırtık tespit edildi ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Okul yönetimi ve emniyet konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Yapılan incelemelerde şüpheli C.K'nın şiddet içerikli oyun olarak bilinen 'Yandere Simulatör' oyunu oynadığı öne sürüldü. İçeriği son derece kötü olan oyunda amaç; okulda sevmediğin arkadaşlarını tuzağa düşürüp bir şekilde ortadan kaldırmak ve öldürmek. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
Birkaç yıl önce tüm dünyada çocukların ölümüne sebep olan bilgisayar oyunu 'Mavi Balina' benzeri bir oyun olan Yandere Simulatör, bir anime karakterin, hastalıklı duygularla sevdiği erkeğe yaklaşan diğer kızları öldürmesi ve cinayete ait tüm delilleri yok etmesi konu ediliyor.
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