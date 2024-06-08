16 Yaşında Kız Her Şeyi İtiraf Etti: Kızına Cinsel İstismarla Suçlanan Babaya Gözaltı
16 Yaşında Kız Her Şeyi İtiraf Etti: Kızına Cinsel İstismarla Suçlanan Babaya Gözaltı
Manisa'da yaşayan 16 yaşındaki bir kı çocuğu, okulda rahatsızlanması sonucu tüm gerçekler ortaya çıktı. 16 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba, 'Pişmanım' dedi.
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İddiaya göre, rehber öğretmeninin konuştuğu 16 yaşındaki kız çocuğu, 39 yaşındaki babası B.K'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Rehber öğretmen, durumu polise bildirdi.
Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesine başvurulan 16 yaşındaki kız çocuğu, babası B.K'nin 2 yılı aşkın süredir kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
Polis, B.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, B.K.'nin Turgutlu ilçesinde olduğunu tespit etti. B.K., Turgutlu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki akşam yakalandı.
Dün gece Kula Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen B.K., basın mensuplarının "Pişman mısınız ?" sorusuna, "Pişmanım." yanıtını verdi. B.K'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İşte o anlar:
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