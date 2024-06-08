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3 İlde 3 Kadın Cinayeti! Boğazında Bıçaklanmış Halde Bulundu: Bebeğini Kucağına Alan Baba, Sokakta Bekledi

3 İlde 3 Kadın Cinayeti! Boğazında Bıçaklanmış Halde Bulundu: Bebeğini Kucağına Alan Baba, Sokakta Bekledi

Adana Şanlıurfa Kadın Cinayetleri
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.06.2024 - 15:38

Adana ve Aydın'daki kadın cinayetlerinin ardından bir kadın daha katledildi. Şanlıurfa'da yabancı uyruklu bir kadın bıçaklanarak öldürüldü.Olayda 1 şüpheli gözaltına alındı. 

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Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, yabancı uyruklu Nur El Süleyman, işten eve dönen eşi tarafından yerde hareketsiz bir şekilde kanlar içerisinde bulundu.

İddiaya göre, yabancı uyruklu Nur El Süleyman, işten eve dönen eşi tarafından yerde hareketsiz bir şekilde kanlar içerisinde bulundu.

İhbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış Nur El Süleyman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış Nur El Süleyman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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Polis ekipleri genç kadının ölümüyle ilgili olarak 1 kişiyi gözaltına aldı. İki yaşındaki bebeğini kucağına alan yabancı uyruklu baba, sokakta çaresiz bir şekilde bekledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis ekipleri genç kadının ölümüyle ilgili olarak 1 kişiyi gözaltına aldı. İki yaşındaki bebeğini kucağına alan yabancı uyruklu baba, sokakta çaresiz bir şekilde bekledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olaya ilişkin görüntüler:

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gur.ebrar34

Bugün üçüncü yarın beşinci!! Kaç üç, beş, sekizler geldi geçti şu hayatta!!! ve böylede devam ediyor çünkü vahşet insan oğlunun en büyük tutkusu. Ezelden ber... Devamını Gör

siz insanların sorunu ne

Biz çağ atladık, gelişiyoruz diyoruz ya, gelişmiş ülkelerde kadına tehdit bile yıllarınıza mâl oluyor. bizim yasalar ve ataerkil toplum anlayışı, şikayet ets... Devamını Gör

can palabıyık

Bitticek gibi durmuyor her gün çoğalıyor gittikçe çok kötüleşti durum