Aziz Yıldırım'ı Mahkemeye Veren Acun Ilıcalı: 'Mourinho'nun Yüzüne Nasıl Bakacaksınız?'
Aziz Yıldırım'ı Mahkemeye Veren Acun Ilıcalı: 'Mourinho'nun Yüzüne Nasıl Bakacaksınız?'
Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç'un yönetim listesinde bulunan Acun Ilıcalı, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım'ı sert bir dille eleştirdi.
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Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu başkanlık seçimi öncesinde kongrede gergin anlar yaşandı.
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'un yönetim listesinde bulunan Acun Ilıcalı, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Aziz Yıldırım'ı mahkemeye verdiğini söyleyen Acun ılıcalı, "Göreve davet edildikten sonra hakkımda atılmadık çamur kalmadı. İnsanlar demediğini bırakmadı, önemli değil. Sayın Aziz Yıldırım'ın hakkımdaki suçlamaları çok üzücü. Yıllarca dostluğumuz vardı, programıma konuk oldu, onu zor durumdayken hapiste ziyaret ettim, evine defalarca gittim. Fenerbahçeliyim, başkan kimse onu destekliyorum. Bunun üzerine sayın Aziz Yıldırım bana çok ağır şeyler söyledi. Ben onlara cevap vermek istemiyorum, kendisini mahkemeye verdim zaten. Adalet gerekli cevabı verecek" dedi.
"İnsanın namusuna şerefine iftira atmak, seçim kazanmaktan önemli olmamalı. Bir seçimi kazanmak için her yol mübah mı? Biz Fenerbahçeli değil miyiz? Biz kahrolalım, Aziz Yıldırım başkan olsun." diyen Acun Ilıcalı, sözlerine devam etti: "Siz kalkıp 'Jose Mourinho'nun menajerine açıktan para verdiniz' derseniz suçlananlar; Fenerbahçe, Jose Mourinho ve menajeri oluyor. Bu hocamızın kulağına gitmedi mi sanıyorsunuz?."
Aziz Yıldırıma'a "Siz yarın öbür gün Mourinho ile çalışırsanız, hocamızın yüzüne nasıl bakacaksınız?'' diye soran Acun Ilıcalı şunları söyledi: ''Adamın en yakın arkadaşlarından birine, menajerine 'komisyon aldı' dediniz. Mendes ve Mourinho 20 yıllık iki dost, Jose Mourinho bunu size sormayacak mı sandınız? 'Benim menajerime niye iftira attınız?' demeyecek mi? Hocamız önceki gün beni aradı ve 'Bu olanlar, bana söylenenler doğru mu?' dedi."
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