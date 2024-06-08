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Bu da Oldu: Sosyal Medya Hesabından Canlı Yayın Açarak Eniştesini Bıçakladı

Bu da Oldu: Sosyal Medya Hesabından Canlı Yayın Açarak Eniştesini Bıçakladı

Sosyal Medya Canlı Yayın Bıçaklama
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.06.2024 - 13:01

Bu kadarına da pes artık dedirten olay Kocaeli'nde yaşandı. Bir kişi, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak eniştesini bıçakladı.

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Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak’ta bulunan ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür U., sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak’ta bulunan ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür U., sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

Yayın sırasında evinin bahçesinde önüne koyduğu satır ile 2 bıçağı gösteren ve "Cesareti olmayan izlemesin" diyen Özgür U., yaklaşık 30 dakika boyunca "Namus Belası" şarkısı ile yayın yapmayı sürdürdü.

Yayın sırasında evinin bahçesinde önüne koyduğu satır ile 2 bıçağı gösteren ve "Cesareti olmayan izlemesin" diyen Özgür U., yaklaşık 30 dakika boyunca "Namus Belası" şarkısı ile yayın yapmayı sürdürdü.

Bahçeye giren annesi bıçakları görünce almaya çalışsa da başarılı olamadı. Küfürler ederek, "İkisi buraya gelecek" diyen Özgür U., eniştesi Ertuğrul D.’yi görünce yanına koşarak, görüntüden kayboldu.

Bahçeye giren annesi bıçakları görünce almaya çalışsa da başarılı olamadı. Küfürler ederek, "İkisi buraya gelecek" diyen Özgür U., eniştesi Ertuğrul D.’yi görünce yanına koşarak, görüntüden kayboldu.

Bir süre sonra tekrar görünen Özgür U., yüzü ve vücudu kanlar içinde küfür ederek yayını kapattı.

Bir süre sonra tekrar görünen Özgür U., yüzü ve vücudu kanlar içinde küfür ederek yayını kapattı.

Eniştesini defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladığı öğrenilen Özgür U., polis ekipleri tarafından yakalandı, eniştesi E.D. ise hastaneye kaldırıldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eniştesini defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladığı öğrenilen Özgür U., polis ekipleri tarafından yakalandı, eniştesi E.D. ise hastaneye kaldırıldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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İşte o anlar:

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