Görüş Bildir
Haberler
Spor
Okan Burak'a Dev Zam: Yeni Maaşı Dudak Uçuklattı

Okan Burak'a Dev Zam: Yeni Maaşı Dudak Uçuklattı

galatasaray Okan Buruk
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.06.2024 - 20:29

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un yeni maaşı dudak uçuklattı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Galatasaray, tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray, tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada Okan Buruk'a yıllık 110 milyon TL maaş verileceğini açıkladı.

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada Okan Buruk'a yıllık 110 milyon TL maaş verileceğini açıkladı.

İşte Galatasaray'ın, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamanın tamamı:

İşte Galatasaray'ın, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamanın tamamı:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir."

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın