Deniz Uğur'dan Reha Muhtar'a Çok Konuşulacak Sözler: "Adamlık Bunu Gerektirir"
Deniz Uğur'dan Reha Muhtar'a Çok Konuşulacak Sözler: "Adamlık Bunu Gerektirir"
Oyuncu Deniz Uğur ve Reha Muhtar arasında çıkan krizde sular durmuyor. Mahkeme, Deniz Uğur'un, velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için nafaka ödemesine karar vermişti. Karar sonrası oyuncu Deniz Uğur'dan açıklama geldi.
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Oyuncu Deniz Uğur ile gazeteci Reha Muhtar 2010 yılında boşandı. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu. İki ünlü isim, boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girdi.
Uğur ve Muhtar, boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerinin velayeti için mahkemeye gitti. Deniz Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açtı. Mahkeme kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a verdi.
Uğur ile Muhtar arasında uzun süredir devam eden davada yeni bir gelişme oldu. Reha Muhtar, 15 yaşındaki oğlu Poyraz için Deniz Uğur'a iştirak nafakası davası açtı.
Mahkeme, Deniz Uğur'un çocukları Poyraz için Reha Muhtar'a aylık 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti. Deniz Uğur bu karar üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Nafakanı aksatmadan, gururla ödeyeceğim Reha Muhtar. Çünkü adamlık bunu gerektirir. Görüldüğü üzere adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur."
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İşte o paylaşım:
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