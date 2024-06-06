Mahkemeden Dikkat Çeken Karar: Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar'a Nafaka Ödeyecek
Mahkemeden Dikkat Çeken Karar: Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar'a Nafaka Ödeyecek
Oyuncu Deniz Uğur ve Reha Muhtar arasında çıkan krize ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz'ın haberine göre; mahkeme, Deniz Uğur'un, velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için nafaka ödemesine karar verdi.
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Oyuncu Deniz Uğur ile gazeteci Reha Muhtar 2010 yılında boşandı. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu. İki ünlü isim, boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girdi. Uzun bir süredir aralarında çıkan velayet savaşında kriz gün geçtikçe büyüdü.
Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açtı. Mahkeme kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a verdi.
Uğur ile Muhtar arasında uzun süredir devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı. Reha Muhtar, 15 yaşındaki oğlu Poyraz için Deniz Uğur'a iştirak nafakası davası açmıştı.
İstanbul Aile Mahkemesi, tarafların yapmış oldukları savunmalar sonrası kararını açıkladı.
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