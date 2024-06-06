Mahkemeden Dikkat Çeken Karar: Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar'a Nafaka Ödeyecek

Oyuncu Deniz Uğur ve Reha Muhtar arasında çıkan krize ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz'ın haberine göre; mahkeme, Deniz Uğur'un, velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için nafaka ödemesine karar verdi.