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Neler Oluyor? İstanbul'da 5 Katlı Binada Çökme Meydana Geldi

Neler Oluyor? İstanbul'da 5 Katlı Binada Çökme Meydana Geldi

Kartal
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.06.2024 - 06:28

İstanbul'un ilçesi Kartal'da 5 katlı binanın 3. katında bulunan balkon çöktü. Polis ekipleri, sokak üzerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

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Olay saat 17. 45 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Hacılar Caddesi Ardıç Ağacı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi.

Olay saat 17. 45 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Hacılar Caddesi Ardıç Ağacı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi.

İddiaya göre, yaklaşık 30 yıllık olan binanın 3. katında bulunan balkon bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken balkonun moloz parçaları, 2. kattaki balkonun üzerine ve yola saçıldı.

İddiaya göre, yaklaşık 30 yıllık olan binanın 3. katında bulunan balkon bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken balkonun moloz parçaları, 2. kattaki balkonun üzerine ve yola saçıldı.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada hasar meydana geldi.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokak üzerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Çöken balkondan saçılan molozlar Kartal Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokak üzerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Çöken balkondan saçılan molozlar Kartal Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Olaya ilişkin görüntüler:

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