10 Yıllık Evliliği Tek Celsede Bitmişti: Fatih Terim'in Kızı Buse Terim, Sessizliğini Bozdu
10 Yıllık Evliliği Tek Celsede Bitmişti: Fatih Terim'in Kızı Buse Terim, Sessizliğini Bozdu
Geçtiğimiz mart ayında Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim, ilk kez konuştu. 'Boşanmanın nedeni çok önemli değil'' diyen Buse Terim, ''Anne babayız biz iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için' dedi.
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Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, mart ayında 2014 yılında nikah masasına oturduğu Volkan Bahçekapılı ile tek celsede boşandı.
Buse Terim, biten evliliği hakkında konuştu.
2. Sayfa'nın haberine göre, Dün bir markanın davetinde açıklama yapan Buse Terim, "Boşanma nedeni çok önemli değil, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise. Ayrılmak boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz, iki tane kızımız var, o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için" dedi.
2014 yılında görkemli bir düğünle evlenen Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı 2016 yılında Nil'i, 2018'de ise Naz'ı kucaklarına almıştı.
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