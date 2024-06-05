10 Yıllık Evliliği Tek Celsede Bitmişti: Fatih Terim'in Kızı Buse Terim, Sessizliğini Bozdu

Geçtiğimiz mart ayında Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim, ilk kez konuştu. 'Boşanmanın nedeni çok önemli değil'' diyen Buse Terim, ''Anne babayız biz iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için' dedi.