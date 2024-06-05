Hakim Karşısına Çıkan Kemal Doğulu: "Onun Yüzünden Tefeciler Kafama Silah Dayadı''
Hakim Karşısına Çıkan Kemal Doğulu: "Onun Yüzünden Tefeciler Kafama Silah Dayadı''
Eski menajerini tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla bugün hâkim karşısına çıkan oyuncu Kadir Doğulu'nun kardeşi ve modacı Kemal Doğulu, 'Onun yüzünden dükkanımı basan tefeciler kafama silah dayadı' dedi. Ayrıca Kemal Doğulu, suçlamaları kabul etti.
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Modacı Kemal Doğulu, sosyal medya hesabından bir süre birlikte çalıştığı eski menajeri Tolga Ö.'ye hakaret ve tehdit iddiasıyla hâkim karşısına çıktı.
Üzerine atılı suçu kabul ettiğini söyleyen tutuksuz sanık Doğulu, "Söz konusu paylaşımı yapan benim. Br dönem menajerliğimi yapan bu kişi beni dolandırdı. Kendisinin benim dışımda da sponsorumu, çevremi ve güzellik yarışmasındaki arkadaşlarımı dolandırdığını duydum. Ben de sinirlendim. Onun yüzünden dükkanımı basan tefeciler kafama silah dayadı'' dedi.
''Dükkanın içinde rezillik çıkmasın, olay dükkanımda olduğundan duyulmasın diye şikayetçi olmadım ancak bu olaylar nedeniyle sinirlendim ve bir anlık sinirle bu sözleri yazdım. Fotoğrafını sosyal medyaya koymakla tehdit ettim ve koydum. Suçlamayı kabul ediyorum. Yazdığım sözler için pişmanım. Kendisi şikayetinden vazgeçerse ben de karşı dava açmaktan vazgeçerim ve dolandırıcılık suçundan şikayetçi olmam. Çünkü bu olaylar nedeniyle mağdurum."
İfade işlemlerinin ardından duruşma başka bir tarihe ertelendi.
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