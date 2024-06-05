Hakim Karşısına Çıkan Kemal Doğulu: "Onun Yüzünden Tefeciler Kafama Silah Dayadı''

Eski menajerini tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla bugün hâkim karşısına çıkan oyuncu Kadir Doğulu'nun kardeşi ve modacı Kemal Doğulu, 'Onun yüzünden dükkanımı basan tefeciler kafama silah dayadı' dedi. Ayrıca Kemal Doğulu, suçlamaları kabul etti.