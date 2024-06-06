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Resmi Gazete'de Açıklandı! Erdoğan'dan Dikkat Çeken Hamle: Basın Kartı Yönetmeliği Değişti

Resmi Gazete'de Açıklandı! Erdoğan'dan Dikkat Çeken Hamle: Basın Kartı Yönetmeliği Değişti

Recep Tayyip Erdoğan TRT Resmi Gazete
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.06.2024 - 08:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Yönetmeliğe göre; sürekli basın kartı için gerekli olan 18 yıllık mesleki hizmette serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınacak.

Yönetmeliğe göre; sürekli basın kartı için gerekli olan 18 yıllık mesleki hizmette serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınacak.

Yönetmelikle getirilen düzenlemeyle, Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda (TRT) haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmeyecek. Yönetmelikte Anadolu Ajansı'nda basın kartı alabilecek unvanlar da yeniden düzenlendi.

Yönetmelikle getirilen düzenlemeyle, Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda (TRT) haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmeyecek. Yönetmelikte Anadolu Ajansı'nda basın kartı alabilecek unvanlar da yeniden düzenlendi.

Yönetmeliğe göre Anadolu Ajansı’nda basın kartı alabilecek ünvanlar şöyle:

Yönetmeliğe göre Anadolu Ajansı’nda basın kartı alabilecek ünvanlar şöyle:

'-Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri.

-Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve genel yayın yönetmeni.

-Genel yayın yönetmenine veya genel müdür yardımcısına bağlı çalışan haber direktörleri.

-Genel müdür yardımcısına bağlı çalışan direktörler.

-Koordinatörler, haber koordinatörleri, müşavirler, yayın danışmanları, haber müdürleri, haber planlama müdürleri, müdürler, haber müdür yardımcıları, müşavir yardımcıları ve müdür yardımcıları.

-Bölge müdürleri ve bölge haber müdürleri.

-Başmuhabirler, başfoto muhabirleri, başkameramanlar, başgrafikerler, başkurgucular ve başyayıncılar.

-Kıdemli muhabirler, kıdemli foto muhabirleri, kıdemli kameramanlar, kıdemli grafikerler, kıdemli kurgucular ve kıdemli yayıncılar.

-Muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar, grafikerler, kurgucular ve yayıncılar.

-Yardımcı muhabirler, yardımcı foto muhabirleri, yardımcı kameramanlar, yardımcı grafikerler, yardımcı kurgucular ve yardımcı yayıncılar.'

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