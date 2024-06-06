Resmi Gazete'de Açıklandı! Erdoğan'dan Dikkat Çeken Hamle: Basın Kartı Yönetmeliği Değişti
Resmi Gazete'de Açıklandı! Erdoğan'dan Dikkat Çeken Hamle: Basın Kartı Yönetmeliği Değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Yönetmeliğe göre; sürekli basın kartı için gerekli olan 18 yıllık mesleki hizmette serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınacak.
Yönetmelikle getirilen düzenlemeyle, Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda (TRT) haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmeyecek. Yönetmelikte Anadolu Ajansı'nda basın kartı alabilecek unvanlar da yeniden düzenlendi.
Yönetmeliğe göre Anadolu Ajansı’nda basın kartı alabilecek ünvanlar şöyle:
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