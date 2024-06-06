Eşini Darbeden Adama Meydan Dayağı: O Anlar Kamerada

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından darbedildiğini iddia eden bir kadın durumu mahalledeki gençlere anlattı. 4 genç eşini darbeden kişiyi feci şekilde dövdü. B.B.K'nin kaburga kemiklerinin kırık olduğu ve durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.