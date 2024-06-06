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Artık Yeter! 6 Köpek Tarım İlacı ile Zehirlendi: Şüphelinin Bulunması İçin 70 Bin TL Ödül

Artık Yeter! 6 Köpek Tarım İlacı ile Zehirlendi: Şüphelinin Bulunması İçin 70 Bin TL Ödül

İzmir Köpek Sorunu Köpek Katliamı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.06.2024 - 12:40

Sokak hayvanlarına yönelik 'uyutma' tartışmaları tüm hızıyla devam ederken, hayvan yönelik katliamlar arttı. İzmir'de 6 köpek, tarım ilacıyla zehirlenerek katledildi. 

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Mahalle sakinleri tarafından bakılan köpeklerin kim tarafından zehirlendiğini bulanması için 70 bin TL ödül verileceği açıklandı.

Mahalle sakinleri tarafından bakılan köpeklerin kim tarafından zehirlendiğini bulanması için 70 bin TL ödül verileceği açıklandı.

İzmir'in Urla ilçesinde Gülbahçe mahalle sakinleri sokakta besledikleri köpeğin ağzından köpükler geldiğini fark etti.

İzmir'in Urla ilçesinde Gülbahçe mahalle sakinleri sokakta besledikleri köpeğin ağzından köpükler geldiğini fark etti.

Bölgedeki başka hayvanların da zehirlenmiş olabileceğini düşünen mahalleli, 6 köpeğin zehirlenmiş olduğunu fark etti.

Bölgedeki başka hayvanların da zehirlenmiş olabileceğini düşünen mahalleli, 6 köpeğin zehirlenmiş olduğunu fark etti.

Veterinerler, zehirlenen köpekleri kurtaramazken polis de olayla ilgil soruşturma başlattı.

Veterinerler, zehirlenen köpekleri kurtaramazken polis de olayla ilgil soruşturma başlattı.

Urla Tarım ve Orman Müdürlüğü ise zehirlenmelere ilişkin inceleme başlattı.

Urla Tarım ve Orman Müdürlüğü ise zehirlenmelere ilişkin inceleme başlattı.
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Polis, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalleli ise sosyal medya hesabından bu kişi ya da kişilerin bulunması için yardımcı olacak bilgileri verenlere 70 bin TL ödül vereceklerini duyurdu.

Mahalleli ise sosyal medya hesabından bu kişi ya da kişilerin bulunması için yardımcı olacak bilgileri verenlere 70 bin TL ödül vereceklerini duyurdu.
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