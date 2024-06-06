Artık Yeter! 6 Köpek Tarım İlacı ile Zehirlendi: Şüphelinin Bulunması İçin 70 Bin TL Ödül
Artık Yeter! 6 Köpek Tarım İlacı ile Zehirlendi: Şüphelinin Bulunması İçin 70 Bin TL Ödül
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Mahalle sakinleri tarafından bakılan köpeklerin kim tarafından zehirlendiğini bulanması için 70 bin TL ödül verileceği açıklandı.
İzmir'in Urla ilçesinde Gülbahçe mahalle sakinleri sokakta besledikleri köpeğin ağzından köpükler geldiğini fark etti.
Bölgedeki başka hayvanların da zehirlenmiş olabileceğini düşünen mahalleli, 6 köpeğin zehirlenmiş olduğunu fark etti.
Veterinerler, zehirlenen köpekleri kurtaramazken polis de olayla ilgil soruşturma başlattı.
Urla Tarım ve Orman Müdürlüğü ise zehirlenmelere ilişkin inceleme başlattı.
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Polis, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
Mahalleli ise sosyal medya hesabından bu kişi ya da kişilerin bulunması için yardımcı olacak bilgileri verenlere 70 bin TL ödül vereceklerini duyurdu.
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