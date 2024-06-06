8 Haziran'da Uzaya Gidecek: ''3 Dakikalık Bir Sürem Olacak"
8 Haziran'da Uzaya Gidecek: ''3 Dakikalık Bir Sürem Olacak"
Alper Gezeravcı'nın ardından Türkiye'nin uzaya göndereceği ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in Türk Uzay Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu, 8 Haziran'da ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport Tesisleri’nden gerçekleştirilecek. Astronot Atasever'in uzay yolculuğu, yaklaşık 1,5 saat sürecek.
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Atasever, araştırma uçuşunun gerçekleşeceği Spaceport Tesisleri'nden video konferans yoluyla bağlanarak, uçuş öncesi eğitimlerinin devam ettiğini söyledi.
"Benim uzaya merakım, esasında üniversiteden mezun olduktan sonra Ay’a gitmiş, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşamış insanların dünyayı o uzak noktadan gördükleri zaman yaşadıkları psikolojik değişim dönüşümü anladıktan sonra gelişmeye başladı'' diyen Atasever, sözlerine şöyle devam etti:
''Çünkü oralara giden insanların, dünyayı uzak noktadan gören insanların ev algıları değişiyor. Ev artık onlar için bütün gezegen ve aileleri de gezegende yaşayan herkes haline gelmeye başlıyor. Bunları öğrendikten, bunları okuduktan sonra uzaya olan merakım gitgide arttı ve 2017 yılında ROKETSAN'da uzay sistemleri direktörlüğünde aviyonik sistemlerden sorumlu mühendis olarak çalışmaya başladım."
Japonya Uzay Ajansı'nda ve ABD içerisinde NASA'nın farklı merkezlerinde eğitimler gördüğünü açıklayan Atasever, "Bugüne kadar yaptığımız şeyler esasında geçtiğimiz sene 2023 yılının Nisan ayında, ABD'nin Euston şehrinde, AX-3 Misyonu'nun hazırlıklarıyla başlamıştı. Biz Alper Gezeravcı'yla beraber eğitimlerimize başlamak için geldik. Çeşitli fazlardan geçtik. Hem NASA'da, hem Avrupa Uzay Ajansı'nda, Japonya Uzay Ajansı'nda, ABD içerisinde NASA'nın farklı merkezlerinde eğitimler gördük. Uçuşa hazırlandık. Biliyorsunuz geçtiğimiz ocak ayında AX-3, misyonunu başarılı bir şekilde icra edildi. O aşamadan sonra da esasında benim gerçekleştireceğim bu yörünge altı araştırma uçuşunun hazırlıkları daha da hız kazandı diyebilirim" dedi.
"Bir taşıyıcı uçakla beraber yaklaşık 14 kilometrelik bir irtifaya çıkıp, ilgili olumlu koşullar oluştuğu zaman ayrılıp yaklaşık 90 kilometrelik irtifaya 1 dakika gibi kısa bir süre içerisinde eriştiğimiz ve uzaya adeta dokunup geri geldiğimiz bir uçuş profili olacak'' diyen Atasever, ''Biz bu uçuşumuzda bilimsel deneyler gerçekleştireceğiz. 7 farklı bilimsel deney olacak. Astrofizik, astro parçacık fiziğinden genetik bilimine, beyin kan ve omurilik sıvısı dinamiklerinden hücre mikrobiyolojisine kadar farklı alanlarda deneyler gerçekleştireceğiz" dedi.
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Atasever, "Yapacağımız deneyler yalnızca Türkiye'deki uzay bilimine değil, dünyadaki astronotların önümüzdeki yıllarda karşılaşabilecekleri birtakım olumsuzluklara karşı da bize önemli bilgiler sunacak. Önümüzdeki yıllarda dünya yörüngesine ve belki ay yörüngesinde bir yüzeyinde inşa edilecek habitatlar ve uzay istasyonlarında yaşayacak insanların o ortamlarda uzun süreler kalmasına, diyabetli bireylerin ortamlarda uzun süre kaldıklarında ihtiyaç duydukları insülini efektif bir şekilde alabilmelerine olanak sağlayacak ilk öncül denemeleri gerçekleştiriyor olacağız bu yörünge altı uçuşunda" diye konuştu.
Uzay uçuşunda insan fizyolojisi deneylerinden bahseden Atasever, "Bağışıklık sistemimizi uzayda olmak nasıl etkiliyor? Bağışıklık sistemimizin mikro yer çekimi koşullarında olmanın genlerimizin ifadesinde yarattığı değişim acaba bağışıklık sistemimizin bazı kalıtsal hastalıklarla savaşma şansını ve etkinliğini artırıyor mu? Bunları araştırma şansımız olacak. Oldukça geniş bir yelpazeden bu deneyleri gerçekleştirip yalnızca Türkiye'deki uzay bilimine değil, dünyada da bazı ilkleri gerçekleştirerek literatüre katkı sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bütün uçuşun 1,5 saatte tamamlanacağını aktaran Atasever, "Lakin ana gemiden ayrılıp üzerindeki roket motorunu yakarak uzaya çıkması ve mikro yer çekimi koşullarında geçireceğimiz süre ise yalnızca 3 dakika. Yani o üzerinde taşıyacağım 3 farklı deneyi gerçekleştirmek için 3 dakikalık bir sürem olacak. Oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşecek, dinamik bir uçuş olacak diyebilirim" ifadelerini kullandı.
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