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Benzin ve Motorin Alacaklar Dikkat! Biraz Daha Bekleyin: İndirim Yolda

Benzin ve Motorin Alacaklar Dikkat! Biraz Daha Bekleyin: İndirim Yolda

Zam Benzin Motorin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.06.2024 - 11:14

Zam şampiyonu olan akaryakıt fiyatları cep yakmaya devam ederken, indirim haberi geldi. Benzin fiyatlarında tabela çok hızlı değişiyor. Benzin ve motorine beklenen indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini aldı.

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İşte güncel fiyatlar...

İşte güncel fiyatlar...

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere gör benzin ve motorin fiyatlarında 1 liralık indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere gör benzin ve motorin fiyatlarında 1 liralık indirim bekleniyor.

İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları listesi

İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları listesi

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,38 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,40 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 19,88 TL

İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyat listesi

İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyat listesi

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,30 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,32 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,97 TL

Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları

Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,34 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,37 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,91 TL

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Köken Uzuntaş

boyle baslık mı olur .... yolun ortasında durun yakıt bıttıkten sonra ama sakın almayın.....

AsenA

şok şok şok bu kampanya kaçmaz!!! indirim - 0.000.001😊

Arwen

Oo harika. Buzluğa atalım kışlık bezelye gibi hazır ucuzlamışken.