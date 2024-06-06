Benzin ve Motorin Alacaklar Dikkat! Biraz Daha Bekleyin: İndirim Yolda
Benzin ve Motorin Alacaklar Dikkat! Biraz Daha Bekleyin: İndirim Yolda
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İşte güncel fiyatlar...
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere gör benzin ve motorin fiyatlarında 1 liralık indirim bekleniyor.
İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları listesi
İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyat listesi
Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları
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boyle baslık mı olur .... yolun ortasında durun yakıt bıttıkten sonra ama sakın almayın.....
şok şok şok bu kampanya kaçmaz!!! indirim - 0.000.001😊
Oo harika. Buzluğa atalım kışlık bezelye gibi hazır ucuzlamışken.