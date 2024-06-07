Iraklı Öğrencinin Velisi Müdürü Darbetti! Hastaneye Kaldırıldı: 'Zincirle Vurdu'

Çorum’da görevli olduğu okulda yabancı uyruklu öğrencinin velisi tarafından zincirli saldırıya uğrayan okul müdürü Ömer Atılgan, 'Odamda küfür ve hakaretler etmeye başladı. Sonra zincirle vurmaya başladı' dedi. Saldırgan olay yerinden kaçtı.