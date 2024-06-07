Ahmet Çakar'dan Beyaz TV Yönetimine Zehir Zemberek Sözler: 'Kimsiniz Ulan Siz?'
Ahmet Çakar'dan Beyaz TV Yönetimine Zehir Zemberek Sözler: 'Kimsiniz Ulan Siz?'
Beyaz Futbol ekibinin dağılması sonrası eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'ye zehir zemberek sözlerde bulundu. Çakar, 'Bir gün gelecek en sert cevabı vereceğim. Kimsiniz ulan siz?' dedi.
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Beyaz TV'de 2011 yılından beri yayın hayatını kesintisiz sürdüren Beyaz Futbol ekibi dağıldı.
Programın yorumcularından olan Ahmet Çakar, Sinan Engin'in ayrılığı sonrası Ertem Şener'in de sözleşmesinin bittiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabı Twitter'da yeni bir paylaşımda bulunan Çakar, Beyaz TV yönetimini sert bir dille eleştirdi.Kanaldaki herkese kızgın ve kırgın olduğunun altını çizen Ahmet Çakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Birgün gelecek konuşacağım. Sevgili kardeşlerim Sinan,Ertem ve beni çerez zanedenlere birgün gelecek en sert cevabı vereceğim. Yeni yetme erkek ve kız çocuklarına abileriyle nasıl konuşulacağını öğreteceğim gibi kimse merak etmesin kralına da öğreteceğim. Kimsiniz ulan siz?"
İşte o paylaşım:
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Maması kesilince hırlamaya başlamış... 😡😡😡
13 Yıldır maaş alırken iyilerdi ama dimi ahmetcim