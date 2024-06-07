İsrail, Kara Listeye Alındı: İsrail'den Karara Tepki
İsrail, Kara Listeye Alındı: İsrail'den Karara Tepki
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor. Bölgede çoğu çocuk binlerce sivili katleden İsrail ordusu, tepkilere rağmen katliama devam ediyor. İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM’nin İsrail'i 'çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren' ülkelerin olduğu kara listeye aldığını belirtti.
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BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İsrail ordusunu çocuklara zarar veren ülke ve kuruluşların kara listesine koyma kararına ilişkin resmi bildirim aldığını açıkladı.
Söz konusu kararın “şok edici ve yanlış” olduğunu savunan Erdan, BM Genel Sekreterinin “İsrail’e karşı nefretle hareket ettiğini” iddia ederek, “kara listeye alınan tek kişinin BM Genel Sekreteri olduğunu” ileri sürdü.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da İsrail’in kara listeye alınmasına ilişkin karar hakkında X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. Netanyahu, “BM, Hamas'ın saçma iddialarını benimseyerek bugün kendisini tarihin kara listesine koydu” ifadelerini kullandı.
Israel National News'in haberinde, BM Genel Sekreteri Guterres’in, İsrail'in Washington'daki askeri ataşesi Tümgeneral Hedi Silberman'ı konu hakkında bilgilendirdiği kaydedilmişti. Guterres’in, Silberman'a, Rusya ile terör örgütleri DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram'ın yanı sıra İsrail'i de "çatışma bölgelerindeki çocuklara zarar veren ülke ve örgütlerin" yer aldığı kara listeye dahil etmeye karar verdiği belirtilmişti.
İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise, “İsrail ordusunun dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu biliyorsunuz. Bu ahlaksız karar sadece Hamas'ı ödüllendirecektir. Bugün kara listeye alınan tek kişi, savaş başladığından bu yana ve hatta daha önce aldığı kararlarla teröristleri ödüllendiren, onları çocukları terör eylemlerinde kullanmaya teşvik eden genel sekreterdir. Genel sekreterin bu utanç verici kararı sadece savaşı uzatacak ve acıları arttıracak. Yazıklar olsun ona” dedi.
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