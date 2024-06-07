Ailesini Rehin Alan Emekli Polis, Köpeği Vurup Camdan Aşağıya Attı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşayan emekli polis memuru, önce ailesini rehin aldı daha sonra cama çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edilirken; şüpheli iddiaya göre, polis köpeğini silahla vurarak camdan attı.