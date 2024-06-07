Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da İcazet Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da İcazet Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da düzenlenen Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur’an Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin icazet törenine katıldı. Program, sonunda hafızlara çeşitli hediyeler takdim edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ayasofya'da Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur’an Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi.
Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile hafız öğrencilerin velileri ve davetliler katıldı.
Programda hafız öğrenciler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve sureler okunurken, program sonunda hafızlara çeşitli hediyeler takdim edildi.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Meclis Başkanı Mustafa Şentop patladı ya adam., Bitse de gitsek modunda. Bağdaş oturmaya çalışıyor olmuyor sonra dizleri üstüne dönüyor. Ikınıyor, gıkınıyor.... Devamını Gör
Siyasal islamcılar ülkenin geri kalması için çalışıyorlar... Bizim ihtiyacımız olan pozitif bilimler, matematik, fen bilimleri... 😡😡😡
ve koca bir şehrin en Turistik bölgesi olan sultanahmet bu peygamber hazretleri geliyor diye trafiğe kapatıldı. Turistler ellerinde barajlar ile transfer ara... Devamını Gör