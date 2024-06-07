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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da İcazet Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da İcazet Törenine Katıldı

Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.06.2024 - 19:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da düzenlenen Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur’an Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin icazet törenine katıldı. Program, sonunda hafızlara çeşitli hediyeler takdim edildi.

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Ayasofya'da Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur’an Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi.

Ayasofya'da Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur’an Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile hafız öğrencilerin velileri ve davetliler katıldı.

Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile hafız öğrencilerin velileri ve davetliler katıldı.

Programda hafız öğrenciler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve sureler okunurken, program sonunda hafızlara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programda hafız öğrenciler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve sureler okunurken, program sonunda hafızlara çeşitli hediyeler takdim edildi.

İşte o anlar:

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