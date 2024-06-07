Meral Akşener'e Yakın İsim O İddia Hakkında Konuştu: "Saç Rengi Başka Olacaktı, Bu Beğenildi"
Meral Akşener'e Yakın İsim O İddia Hakkında Konuştu: "Saç Rengi Başka Olacaktı, Bu Beğenildi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener görüşmesi sonrası Akşener'e yakın isim SÖZCÜ TV'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Milletvekili Burak Akburak, 'Akşener oğluyla ilgili iddialara kızgın. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir' dedi.
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Yerel Seçimlere 'hür ve müstakil' girme kararı sonrası sandıkta umduğunu bulamayan İYİ Parti'de Meral Akşener kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olmamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "cumhurbaşkanlığı yardımcısı" olacağı, "oğlunun büyükelçi olarak atanacağı" iddiaları gündeme gelmişti.
Akşener cephesinden açıklama İYİ Parti Milletvekili Burak Akburak'tan geldi.
''Akşener yeni bir parti kurmayacak'' diyen Akburak sözlerine devam etti: ''Akşener ihraç edilirse İYİ Parti kalmaz. Görüşmeyi Erdoğan istedi. Görüşme zamanı bir gün önce belli oldu. Saç rengi başka olacaktı, bu beğenildi. Akşener, Bahçeli ile görüşmeyecek. Akşener'i bundan sonra sık sık göreceğiz."
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