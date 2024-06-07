Meral Akşener'e Yakın İsim O İddia Hakkında Konuştu: "Saç Rengi Başka Olacaktı, Bu Beğenildi"

Akburak, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: 'Akşener devlette göreve hazır. Akşener oğluyla ilgili iddialara kızgın. Akşener, Dervişoğlu'na kızgın. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir'' dedi.