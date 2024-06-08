Polis Harekete Geçti: "Kırkayak" Lakaplı 39 Suç Kaydı Bulunan Hırsız Yakalandı
Polis Harekete Geçti: "Kırkayak" Lakaplı 39 Suç Kaydı Bulunan Hırsız Yakalandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ev ve iş yerlerine sürünerek giren ve 39 suç kaydı bulunan "Kırkayak" lakaplı hırsız E.Y. (18), kurulan özel ekip sayesinde kıskıvrak yakalandı.
Çeşitli ev ve işyerlerinden toplam 120 bin lira değerinde hırsızlık yapan E.Y., polisi harekete geçirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri "Kırkayak" lakaplı hırsızı yakalamak için özel ekip kurdu.
Sivil dedektifler, çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi.
Merkez Yıldırım ilçesinde hırsızlık konularını gerçekleştiren E.Y., Ertuğrulgazi Mahallesi'nde sokak üzerinde çevrede keşif yaparken gözaltına alındı.
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E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İşte o anlar:
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18 yaşında 39 suç kaydı? Patentini almak lazım. Yeni yüzyılın yeni Al Capone’si olmaya adaydır.
iste basi bos insan sorunu. onune gelen dogurmasin, iyi egitim veremiyorsan, karnini doyuramiyorsan, gozunu doyuramiyorsan,milletin basina bela etmeyin. ins... Devamını Gör
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