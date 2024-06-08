Meteoroloji Uzmanı Duyurdu: Sıcaklıklar Daha da Artacak

İstanbul, geçtiğimiz haftadan itibaren bunaltıcı sıcaklıkların etkisi altına girdi. Herkes yağış haberi beklerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, gelecek hafta yağışların azalacağını, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu.