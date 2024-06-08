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Meteoroloji Uzmanı Duyurdu: Sıcaklıklar Daha da Artacak

Meteoroloji Uzmanı Duyurdu: Sıcaklıklar Daha da Artacak

Yağış Sıcak Hava
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.06.2024 - 10:28

İstanbul, geçtiğimiz haftadan itibaren bunaltıcı sıcaklıkların etkisi altına girdi.  Herkes yağış haberi beklerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, gelecek hafta yağışların azalacağını, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. 

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Yarından itibaren yağışların azalacağını belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca yurdun doğu kesimlerinde yağış var, batı kesimlerinde yağış yok. Yani Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda yağış bekliyoruz, diğer yerlerde beklemiyoruz." diye konuştu.

Yarından itibaren yağışların azalacağını belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca yurdun doğu kesimlerinde yağış var, batı kesimlerinde yağış yok. Yani Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda yağış bekliyoruz, diğer yerlerde beklemiyoruz." diye konuştu.

Hava sıcaklıklarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Macit, "Sıcaklıklar salı gününe kadar mevsim normalleri civarında, salıdan itibaren mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek" ifadesini kullandı.

Hava sıcaklıklarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Macit, "Sıcaklıklar salı gününe kadar mevsim normalleri civarında, salıdan itibaren mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek" ifadesini kullandı.

Macit, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de pazar gününden itibaren yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.

Macit, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de pazar gününden itibaren yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.
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