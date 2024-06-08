Jigolo Çetesine Operasyon! Lüks Daireler Kiralamışlar: 'Jigolo Sitelerine Üye Olmuşsunuz'
Jigolo Çetesine Operasyon! Lüks Daireler Kiralamışlar: 'Jigolo Sitelerine Üye Olmuşsunuz'
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Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.
İhbarı yapan kişi bir çağrı merkezinden aranarak "Jigolo sitelerine üye olmuşsunuz. Borcunuzdan dolayı haciz başlatacağız. Söylenen miktarda parayı yatırırsanız icrayı durdururuz" diyen kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi.
Polis, yaptığı çalışmada şüphelilerin Esenyurt'ta 2 lüks rezidans dairesini kiralayarak çağrı merkezi haline getirdiğini tespit etti.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları baskında biri kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada çok sayıda bilgisayar, bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği, 8 bin vatandaşa ait kişisel bilgiler ele geçirildi.
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Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler 25 yaşındaki H.B., 22 yaşındaki D.E., 22 yaşındaki H.Ö., 21 yaşındaki M.Ç. ve 23 yaşındaki O.O. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin vatandaşlara ait kişisel bilgileri nasıl ele geçirdiği ile ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.
Olaya ilişkin görüntüler:
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lan milletin kişisel bilgilerini e-devlet üzerinden çalanlar oldu her yerde peynir ekmek gibi satılıyor. kişisel bilgileri satan bankacı gördü bu gözler siz ... Devamını Gör
aman ne büyük başarı. artık huzurla uyuyabiliriz
Ee demek üye olmuşlar😅😅 başka türlü gönder gelsin diye suratına kapatırlardı telefonu