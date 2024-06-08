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Kadın Cinayetinde Emsal Karar: İçişleri Bakanlığına 2.5 milyon TL 'Koruyamadın' Tazminatı

Kadın Cinayetinde Emsal Karar: İçişleri Bakanlığına 2.5 milyon TL 'Koruyamadın' Tazminatı

Kadın Cinayetleri İçişleri Bakanlığı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.06.2024 - 14:52

Kadın cinayetinde emsal karar çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın ihmali nedeniyle Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürülmesine ilişkin davada, mahkeme emsal bir karara imza attı. İçişleri Bakanlığı'nı 'koruyamadın' diyerek kusurlu bulan mahkeme, 2,5 milyon TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, Hülya Şellavcı Yeğin'in boşanma sürecindeki trajik ölümüne ilişkin açılan davada, idarece yaşam hakkının korunmadığı ve kusurlu davranıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nı kusurlu buldu.

İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, Hülya Şellavcı Yeğin'in boşanma sürecindeki trajik ölümüne ilişkin açılan davada, idarece yaşam hakkının korunmadığı ve kusurlu davranıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nı kusurlu buldu.

Kararın ardından Bakanlık, 2 milyon 500 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kararın ardından Bakanlık, 2 milyon 500 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Olayın detaylarına bakıldığında, 22 Ekim 2022'de Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde, boşanma aşamasındaki Hülya Şellavcı Yeğin'in, kolluk kuvvetlerine ve ilgili mercilere yaptığı başvurulara rağmen korunamadığı ve öldürüldüğü belirlendi. Polis, kadının boşanma davası açtığı Kaffar Yeğin'i şüpheli olarak aramaya başladı.

Olayın detaylarına bakıldığında, 22 Ekim 2022'de Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde, boşanma aşamasındaki Hülya Şellavcı Yeğin'in, kolluk kuvvetlerine ve ilgili mercilere yaptığı başvurulara rağmen korunamadığı ve öldürüldüğü belirlendi. Polis, kadının boşanma davası açtığı Kaffar Yeğin'i şüpheli olarak aramaya başladı.

Davaya ilişkin ortaya çıkan bilgilere göre, Şellavcı Yeğin'in öldürülmeden önce, tehdit edilmesi nedeniyle Kaffar Yeğin hakkında 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Ancak bu önlemlere rağmen kadın, öldürüldüğü atölyede tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

Davaya ilişkin ortaya çıkan bilgilere göre, Şellavcı Yeğin'in öldürülmeden önce, tehdit edilmesi nedeniyle Kaffar Yeğin hakkında 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Ancak bu önlemlere rağmen kadın, öldürüldüğü atölyede tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

Şellavcı Yeğin'in ölümüyle ilgili olarak Kaffar Yeğin hakkında açılan davada ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, çeşitli suçlamalardan toplamda 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Şellavcı Yeğin'in ölümüyle ilgili olarak Kaffar Yeğin hakkında açılan davada ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, çeşitli suçlamalardan toplamda 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi.
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Bu trajik olayın ardından Şellavcı Yeğin'in ailesi, İçişleri Bakanlığı'na karşı hizmet kusuru davası açtı. Avukatları, kadının defalarca kolluk kuvvetlerine ve ilgili mercilere başvurduğunu ancak gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek, 2,5 milyon TL manevi tazminat talep etti.

Bu trajik olayın ardından Şellavcı Yeğin'in ailesi, İçişleri Bakanlığı'na karşı hizmet kusuru davası açtı. Avukatları, kadının defalarca kolluk kuvvetlerine ve ilgili mercilere başvurduğunu ancak gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek, 2,5 milyon TL manevi tazminat talep etti.

Ancak Bakanlık, mahkemede tüm işlemlerin eksiksiz ve savcının talimatları doğrultusunda yerine getirildiğini savunarak davanın reddini talep etti. Mahkeme ise idarenin ağır ihmali ve kusuru olduğunu belirterek, tazminatın ödenmesine hükmetti.

Ancak Bakanlık, mahkemede tüm işlemlerin eksiksiz ve savcının talimatları doğrultusunda yerine getirildiğini savunarak davanın reddini talep etti. Mahkeme ise idarenin ağır ihmali ve kusuru olduğunu belirterek, tazminatın ödenmesine hükmetti.

Şellavcı Yeğin'in ailesinin avukatı, kararın haksızlığın tazmin edilmesi adına önemli bir adım olduğunu belirtirken, tazminatın devlet hazinesinden değil, ihmali olan görevlilerden tahsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

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