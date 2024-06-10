Kuduz Köpekler Ankara'ya mı Getirildi? İddiası Sonrası Valilikten Yeni Açıklama Geldi: Gözaltına Alındılar
Kuduz Köpekler Ankara'ya mı Getirildi? İddiası Sonrası Valilikten Yeni Açıklama Geldi: Gözaltına Alındılar
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Ankara Valiliği, 'hastalık taşıyan köpeklerin' şehre getirilmesiyle ilgili iki açıklama yaptı.
Valiliğin ilk açıklamasında "Hastalık taşıyan köpeklerin İlimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, Kolluk Kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız" denilmişti.
Valilikten yapılan ikinci açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
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