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Kuduz Köpekler Ankara'ya mı Getirildi? İddiası Sonrası Valilikten Yeni Açıklama Geldi: Gözaltına Alındılar

Kuduz Köpekler Ankara'ya mı Getirildi? İddiası Sonrası Valilikten Yeni Açıklama Geldi: Gözaltına Alındılar

Ankara Kuduz Köpek Sorunu
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.06.2024 - 09:21

Ankara Valiliği, kente getirilen 'hastalık taşıyan köpekler' ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Hayvanların karantinaya alındığını duyuran valilik, hayvanları şehre yönlendiren ve getirenlerin de gözaltına alındığını duyurdu. 

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Ankara Valiliği, 'hastalık taşıyan köpeklerin' şehre getirilmesiyle ilgili iki açıklama yaptı.

Ankara Valiliği, 'hastalık taşıyan köpeklerin' şehre getirilmesiyle ilgili iki açıklama yaptı.

Valiliğin ilk açıklamasında "Hastalık taşıyan köpeklerin İlimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, Kolluk Kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız" denilmişti.

Valiliğin ilk açıklamasında "Hastalık taşıyan köpeklerin İlimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, Kolluk Kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız" denilmişti.

Valilikten yapılan ikinci açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Valilikten yapılan ikinci açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

'İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla  ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır.'

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