TÜİK Kritik Verileri Duyurdu: Nisan Ayı İşsizlik Rakamları Açıklandı

TÜİK kritik verileri açıkladı. TÜİK'e göre, işsiz sayısı 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.