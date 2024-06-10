Ünlü Piyanist Fazıl Say, Ali Koç'u Önce Tebrik Etti Sonra da Eleştirdi: '6 Yılda 1 Şampiyonluk Alamadı'
Ünlü Piyanist Fazıl Say, Ali Koç'u Önce Tebrik Etti Sonra da Eleştirdi: '6 Yılda 1 Şampiyonluk Alamadı'
Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda rakibi Aziz Yıldırım'ı mağlup eden Ali Koç, yeniden Fenerbahçe başkanı seçildi. Resmi sonuçlara göre; Ali Koç, üst üste üçüncü kez Fenerbahçe başkanı oldu. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 3. dönemine giren Ali Koç'u tebrik etti ancak geçen 6 yıla ilişkin sert eleştirilerde bulundu.
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Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu, dün yapılan başkanlık seçimiyle tamamlandı. Ali Koç 16 bin 464 alarak yeniden başkan seçilirken Aziz Yıldırım 10 bin 483 oy aldı.
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, üçüncü kez başkan seçilmesinin ardından Ali Koç'u sert bir dille eleştirdi. Fenerbahçeli olduğunu belirterek sözlerine başlayan Say, "Ali Koç (tebrik ederim kazanmış yine) aileden çok zengin. Türkiye gibi yoksul bir ülkede yüz milyonlarca doları futbola yatırıyor. Nerdeyse tüm holding birimlerini de işe koşuyor, paralar paralar, anlayamayacağımız rakamlar, yine de 6 yıl başarısız oluyor" dedi.
Say, "O parayla kültür devrimi olurdu, orkestralar, festivaller, bienaller kurulurdu, eserler üretilirdi, eğitimde neler yapılırdı Anadoluda, -bu zor durumdaki ülkede- o para o vasat futbolculara verileceğine, üşke kültürel şahlanırdı, sadece kültür de değil, ilim bilim..Yatırım.. 6 yılda 1 şampiyonluk alamadı, suçlu hep ya Federasyon, ya Galatasaray ya da öteki filan. Suudi Arabistan suçlu" ifadelerini kullandı. Say'ın paylaşımı şöyle:
İşte o paylaşım:
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Fazıl saymış yine bir bir