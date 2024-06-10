Ünlü Piyanist Fazıl Say, Ali Koç'u Önce Tebrik Etti Sonra da Eleştirdi: '6 Yılda 1 Şampiyonluk Alamadı'

Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda rakibi Aziz Yıldırım'ı mağlup eden Ali Koç, yeniden Fenerbahçe başkanı seçildi. Resmi sonuçlara göre; Ali Koç, üst üste üçüncü kez Fenerbahçe başkanı oldu. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 3. dönemine giren Ali Koç'u tebrik etti ancak geçen 6 yıla ilişkin sert eleştirilerde bulundu.