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Engelli Kız Kardeşine Şiddet Uygulayan Babasını Öldürdü: Gözaltına Alındı

Engelli Kız Kardeşine Şiddet Uygulayan Babasını Öldürdü: Gözaltına Alındı

Bartın
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.06.2024 - 12:05

Bartın'ın Ulus ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, T.Ç isimli erkek, bedensel engelli kız kardeşine şiddet uygulayan babasını öldürdü.

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İddiaya göre, evine alkollü baba M.Ç., bedensel engelli kızı E.Ç'nin boğazına sarılarak, şiddet uyguladı.

İddiaya göre, evine alkollü baba M.Ç., bedensel engelli kızı E.Ç'nin boğazına sarılarak, şiddet uyguladı.

Baba M.Ç., bu sırada araya giren ve alkollü olduğu ileri sürülen oğlu T.Ç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise T.Ç.'nın eline geçirdiği bir ağaç sopa ile sırtına vurduğu baba öfkelenerek, duvarda asılı bulunan tüfeği almaya çalıştı.

Baba M.Ç., bu sırada araya giren ve alkollü olduğu ileri sürülen oğlu T.Ç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise T.Ç.'nın eline geçirdiği bir ağaç sopa ile sırtına vurduğu baba öfkelenerek, duvarda asılı bulunan tüfeği almaya çalıştı.

Yaşanan arbedede av tüfeğini ele geçiren T.Ç, babasını vurdu. Baba M.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu T.Ç. gözaltına alındı. 4 çocuk sahibi M.Ç'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, gözaltına alınan T.Ç'nin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Yaşanan arbedede av tüfeğini ele geçiren T.Ç, babasını vurdu. Baba M.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu T.Ç. gözaltına alındı. 4 çocuk sahibi M.Ç'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, gözaltına alınan T.Ç'nin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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