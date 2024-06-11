Ortalık Karıştı: Malavi Başkan Yardımcısını Taşıyan Uçak Kayboldu
Ortalık Karıştı: Malavi Başkan Yardımcısını Taşıyan Uçak Kayboldu
Malavi Cumhurbaşkanlığı, Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima ve diğer 9 kişiyi taşıyan uçağın kaybolduğunu açıkladı.
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Chilima'nın saat 09.17'de başkent Lilongwe'den Malavi Savunma Kuvvetleri'ne ait uçakla ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.
Konuya ilişkin açıklamada, "Havacılık yetkililerinin, radardan çıktığından beri uçakla temas kurma yönündeki tüm çabaları şu ana kadar başarısız oldu." denildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, kaybolan uçağı arama faaliyetleri, Mzuzu'nun güneyindeki Chikangawa Ormanı'nda yoğunlaştırıldı.
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