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Fatih Altaylı’ya Motosiklet Çarptı: Sürücü, Küfür Ederek Olay Yerinden Uzaklaştı

Fatih Altaylı’ya Motosiklet Çarptı: Sürücü, Küfür Ederek Olay Yerinden Uzaklaştı

Fatih Altaylı Kaza Motorsiklet
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.06.2024 - 11:33

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine bir motosikletin çarptığını, sürücünün küfür ederek olay yerinden uzaklaştığını açıkladı.

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Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine bir motosikletin çarptığını duyurdu.

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine bir motosikletin çarptığını duyurdu.

Hafta sonu geçirdiği kazayı YouTube kanalında yaşadıklarını anlatan Altaylı, kaldırımda yürürken bir motosikletin çarptığını ve yere düştüğünü anlattı. Kaza sırasında ciddi bir yaralanma yaşamadığını belirten Altaylı, motosiklet sürücüsünün kendisine küfür ederek hızla olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

Hafta sonu geçirdiği kazayı YouTube kanalında yaşadıklarını anlatan Altaylı, kaldırımda yürürken bir motosikletin çarptığını ve yere düştüğünü anlattı. Kaza sırasında ciddi bir yaralanma yaşamadığını belirten Altaylı, motosiklet sürücüsünün kendisine küfür ederek hızla olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

Fatih Altaylı, yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Fatih Altaylı, yasal yollara başvuracağını açıkladı.
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