Sevgililer Günü'nde Öldürülen 19 Yaşındaki Genç Kız ‘Tetikçi’ Çıktı: Başarılı Olamayınca da Öldürülmüş

Adana’da Sevgililer Günü'nde öldürülen 19 yaşındaki İpek Akgül’ün “tetikçi” olduğu ortaya çıktı. Genç kızın, eski sevgilisi tarafından Eren A.'yı öldürmesi için tetikçi yapıldığı, başarılı olamayınca da öldürüldüğü ortaya çıktı.