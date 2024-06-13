Hastanede Skandal Olay! 7 Hastasına Cinsel Saldırıdan Tutuklanmıştı: Hakkında İstenen Hapis Cezası Belli Oldu

'Alınan ifadeler müştekilerin birbirlerini doğrulayan ve birbiri ile örtüşen beyanları, bu beyanları destekleyen tanık beyanları, bilgi alma tutanakları, uzmanlık raporu birlikte değerlendirildiğinde; şikayetçilerin genelde mide ve bağırsak rahatsızlığı sebebiyle Kepez Devlet Hastanesi'ne gittikleri, orada uzman olan şüpheli tarafından muayene edildikleri, şüphelinin şikayetçilere yönelik rektal muayenesinin müştekilerin rahatsızlıklarının tespiti açısından tıbbi verilere uygun olduğu, ancak şüphelinin pek çok hastasına vajinal muayene yaptığı, şikayetçiler D.D., F.D., F.K. ve T.A.'ya yönelik nitelikli cinsel saldırı eyleminde bulunduğu, bu eylemi şikayetçi T.A.'ya yönelik birden fazla yaptığı, şikayetçiler D.B., N.S. ve S.U.'ya yönelik cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.'