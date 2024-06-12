Ezgi Mola'ya Musa Orhan Davasında Yeni Ceza: 10 bin TL Manevi Tazminat Cezası Ödeyecek

18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a ''nitelikli cinsel saldırı suçundan en alt sınırdan'' 10 yıl hapis cezası verilmişti. Oyuncu Ezgi Mola, Musa Orhan'a karşı 'hakaret' davasında 6 bin 960 TL ceza alması sonrası manevi tazminat davasında da 10 bin TL para cezasına çarptırıldı.