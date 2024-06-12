Bolu'da Görüldü Dikkat: Dünyanın En Zehirli Yılanlarından Biri, Isırdığında Öldürüyor
Bolu'da Görüldü Dikkat: Dünyanın En Zehirli Yılanlarından Biri, Isırdığında Öldürüyor
Dünyanın en zehirli yılanlarından biri olarak bilinen ve ısırdığında öldürebilen boynuzlu engerek, Bolu ormanlarında görüntülendi. Yılanı gören bir yurttaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
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Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün At Yaylası mevkisinde arkadaşlarıyla motosiklet turuna çıkan doğasever Ufuk Ak, dünyanın en zehirli yılan türlerinden nesli tehlike altında ve korunması gereken türlerden boynuzlu engerek yılanına rastladı.
Ufuk Ak motorundan inerek yılana yaklaştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Ufuk Ak, yılanı detaylı inceledi. Bolu’da böyle bir hayvan türünün yaşadığını belgelemek adına görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Ufuk Ak’ın görüntüleri yoğun ilgi gördü.
“Boş zamanlarımızda ormanlarda geziyoruz. Gördüğümüz farklı vahşi hayvanları güzel manzaraları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Motorlarımızla gezerken doğada zehirli ve boynuzlu engerek yılana denk geldik'' diyen Ufuk Ak, sözlerine şöyle devam etti: ''Engerek yılanı olarak da geçiyor. Bolu'da yaşadığı çok bilinmiyor. Ben dikkat çekilmesi açısından bunu sosyal medyada paylaştım. Sosyal medyada bayağı bir izlendi. Türkiye'de aslında 15 çeşit civarında engerek yılanı yaşıyor. Dünya genelinde 34 alt türü olarak da 300’den fazla engerek yılanı var. Daha önce de Bolu'da siyah renkli, maskeli, engerek yılanına denk gelmiştim. Bunu da fotoğrafladım.”
Boynuzlu engerek yılanının ısırdığında ölüm riskinin yüksek olduğunu söyleyen Ak, “At Yaylası'nın kuzeyinde ormanlık arazide gezerken önümüze çıktı. Rahatsız etmeden biraz inceledik. Engerek yılanları nadiren insanla karşılaşıyor. Öldürme riski de oluyor. Fakat nadiren karşılaşıp, nadiren de ısırırsa ölme ihtimaliniz çok yüksek. Hastaneye yetişme ihtimaliniz neredeyse yok. 10 dakikayla bir saat içerisinde ölme ihtimalin var'' diye konuştu.
Yılana tedbirli yaklaştığını belirten Ufuk Ak, ''Sadece bu türün Bolu’da olduğunu belgelendirmek, göstermek vatandaşlara. Çünkü Bolu'da turizm bir hayli var, hafta sonları özellikle piknik alanları bayağı yoğun. Dikkat edilmesi gerekiyor. Sonuçta biz onların alanına gidiyoruz. Gördüğümüz yerde zarar vermemek gerekiyor. Yolumuzu değiştirip o alanı terk etmek gerekiyor” dedi.
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